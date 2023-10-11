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Авианосец ВМС США с ударной группой прибыл в Средиземное море

08:41
  • среда
  • 11 октября 2023

Корабль направили в помощь Израилю

Авианосец США USS Gerald Ford прибыл во вторник, 10 октября, в восточную часть Средиземного моря. Об этом рассказали в Центральном командовании Вооруженных сил США.
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Как отмечается в соцсетях авианосца, "моряки авианосной группы USS Gerald Ford контролируют восточное Средиземноморье".

В командовании подчеркнули, что ударная группа Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы "сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой войны".

Соединенные Штаты продолжают переброску истребителей F-15, F-16, A-10 для укрепления присутствующих в регионе эскадрилий истребителей, сообщает ТАСС.

О поддержке Израиля заявила также Канада. При этом в Ираке, Пакистане, Иордании проходят митинги солидарности с Палестиной — там жгут флаги Израиля и США.

Источники рассказали, что Белый дом и Конгресс обсуждают объединение военной помощи Израилю и Украине, причем эту инициативу поддерживают представители и Республиканской, и Демократической партий. Однако пока рассматривается лишь "общая жизнеспособность" идеи.

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