Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе по производству самолетов ВТА

Министр совершил рабочую поездку в Ульяновск

Во время поездки в Ульяновск министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО "Ил" – "Авиастар" Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав "Ростеха".

Шойгу проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания Ан-124-100.

Глава ОАК Юрий Слюсарь доложил, что в производстве находятся Ил-76МД-90А. Самолеты, запланированные к сдаче в 2023 году, поступят в войска в установленные контрактами сроки.

Шойгу подчеркнул, что с учетом СВО загруженность военно-транспортной авиации (ВТА) увеличилась в разы и превзошла загрузку периода Советского Союза почти вдвое.

Нагрузка продолжает расти, поэтому необходимо поддерживать в рабочем состоянии имеющийся парк и пополнять его новыми самолетами, указал министр.

В Ульяновске глава Минобороны также проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Глава предприятия рассказал о готовности досрочно передать армии России очередной дивизион "Бук-М3" до конца месяца, первый такой дивизион он уже отгрузил досрочно в сентябре.

В сентябре Шойгу побывал на предприятии "Тактическое военное вооружение" в Подмосковье. Там объемы производства увеличены вдвое, а по некоторым видам продукции — в пять раз. Сергей Шойгу отметил высокие темпы и подчеркнул важность проделанной работы.

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