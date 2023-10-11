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Зеленский: внимание мирового сообщества к Украине снизится из-за Израиля

09:23
  • среда
  • 11 октября 2023

ВСУ могут лишиться поддержки со стороны Запада

Новый виток напряженности между Израилем и Палестиной может отвлечь внимание мировой общественности от украинского кризиса. Об этом в интервью телеканалу France 2 заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Пушков: приоритетность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке действительно может привести к тому, что фокус внимания США и ЕС может сместиться в сторону Израиля, отметил украинский лидер.

"И это будет иметь последствия для Украины", - заключил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта приоритетность Украины во внешнеполитической стратегии стран Запада заметно снизится. По мнению политика, теперь администрация президента США Джо Байдена будет работать на два направления – украинское и израильское.

При этом американский журналист Стивен Коллинсон подчеркнул, что Вашингтон, вероятно, сделает выбор в пользу давнего союзника на Ближнем Востоке – Израиля – и перенаправит всю военную помощь ЦАХАЛ. Таким образом последствия конфликта будут губительны для нынешнего правительства Украины, пояснил публицист.

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