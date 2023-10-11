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Собянин: Сформирован проект городского бюджета на 2024–2026 годы

09:02
  • среда
  • 11 октября 2023

Это бюджет развития

Сформирован проект городского бюджета на 2024–2026 годы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин. По его словам, половина расходов будет направлена на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия.

"Бюджет развития: строительство и реконструкция метро, дорог, больниц, школ, детских садов и других городских объектов, приобретение нового оборудования – составит 44% расходов", – написал Собянин.

Кроме того, будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24500 рублей в месяц.

Также продолжается адресная поддержка участников СВО и членов их семей.

Крупнейшей городской программой останется "Столичное здравоохранение" – бесплатные лекарства, профилактика заболеваний, высокотехнологичная медицинская помощь, реконструкция и строительство больниц и поликлиник и многое другое для поддержания здоровья и хорошего самочувствия москвичей.

Кроме того, будет запущена новая масштабная программа обновления столичных школ. Помимо этого, будет в два раза ускорена реализация программы реновации. Сохранятся и все программы поддержки предпринимателей и производственных компаний.

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