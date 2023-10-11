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Володин: США разжигают конфликты для собственного обогащения

09:20
  • среда
  • 11 октября 2023

Политик назвал Вашингтон главным выгодоприобретателем в таких ситуациях

Вашингтон разжигает вооруженные конфликты для собственного обогащения — "кому война, а кому мать родна". Такое заявление сделал в среду, 11 октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Политик написал в своем Telegram-канале, что американские авианосцы направляются к берегам Палестины и Израиля не для того, чтобы обеспечить мир, а чтобы развязать очередную выгодную для США войну.

Методы Вашингтона не меняются десятилетиями, подчеркнул Володин. Он напомнил, что "мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине".

Ранее Володин заявлял, что "Соединенные Штаты Америки вместе с Брюсселем наводнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто у них там управляет всем, взяли и перепродали его в страны Ближнего Восток".

Российский президент Владимир Путин отмечал, что нынешнее обострение в Израиле – яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Вашингтон пытался монополизировать процесс урегулирования, однако потерпел крах.

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