Военнослужащих арктического соединения группировки "Днепр" наградили на передовой

Замминистра обороны поблагодарил бойцов за стойкость и профессионализм

Государственные и ведомственные награды прямо на передовой получили военнослужащие арктического соединения группировки "Днепр", сообщает Минобороны.

Солдаты и офицеры были особо отмечены за отражение атак украинских диверсионных групп на херсонском направлении - в частности, во время обороны левого берега Днепра.

Медали "За отвагу", "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он поблагодарил бойцов за стойкость и профессионализм.

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