ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военнослужащих арктического соединения группировки "Днепр" наградили на передовой

09:45
  • среда
  • 11 октября 2023

Замминистра обороны поблагодарил бойцов за стойкость и профессионализм

Государственные и ведомственные награды прямо на передовой получили военнослужащие арктического соединения группировки "Днепр", сообщает Минобороны.

Солдаты и офицеры были особо отмечены за отражение атак украинских диверсионных групп на херсонском направлении - в частности, во время обороны левого берега Днепра.

Медали "За отвагу", "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он поблагодарил бойцов за стойкость и профессионализм.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Награждение отличившихся во время СВО
Награждение отличившихся во время СВО
Награждение отличившихся во время СВО
Награждение отличившихся во время СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.