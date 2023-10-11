Пашинян опроверг закрытие российского рынка для товаров из Армении

Он назвал это предположение необоснованным
Предположение, что Россия закрывает свой рынок для армянских товаров, ничем не обосновано. Такое заявление сделал в среду, 11 октября, глава правительства Армении Никол Пашинян.
Политик напомнил, что Армения является членом Евразийского экономического союза — "наши экономические отношения регулируются".
Пашинян также опроверг сведения о якобы затруднениях с поставками армянского коньяка в Россию, сообщает ТАСС.
Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Армения — дружественное России государство, многое объединяет с братским армянским народом. Однако к действующему руководству страны появились дополнительные вопросы, которые были заранее переданы армянской стороне.
Песков также подчеркивал, что Россия будет продолжать диалог с Арменией и главой армянского правительства Николом Пашиняном.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"