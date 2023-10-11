Пашинян опроверг закрытие российского рынка для товаров из Армении

Он назвал это предположение необоснованным

Предположение, что Россия закрывает свой рынок для армянских товаров, ничем не обосновано. Такое заявление сделал в среду, 11 октября, глава правительства Армении Никол Пашинян.

Политик напомнил, что Армения является членом Евразийского экономического союза — "наши экономические отношения регулируются".

Пашинян также опроверг сведения о якобы затруднениях с поставками армянского коньяка в Россию, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Армения — дружественное России государство, многое объединяет с братским армянским народом. Однако к действующему руководству страны появились дополнительные вопросы, которые были заранее переданы армянской стороне.

Песков также подчеркивал, что Россия будет продолжать диалог с Арменией и главой армянского правительства Николом Пашиняном.

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