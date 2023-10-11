Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению

Передислокации не будет

Если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, то они должны вернуться в Россию. Об этом в ходе интервью одному из местных телеканалов заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Если они покидают Карабах, то должны отправиться в Россию", - приводит РИА Новости ответ политика на вопрос журналиста о возможности передислокации российского миротворческого контингента в Армению.

Глава правительства добавил, что на данный момент Армения открыта к диалогу для стабилизации ситуации в Восточном Закавказье. В ближайшее время Ереван примет участие в заседаниях платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" (Россия, Армения, Турция, Иран, Азербайджан, Грузия), уточнил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что миротворцы свернули наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения сторон как минимум в трех районах Нагорного Карабаха. При этом в ведомстве подчеркнули, что, несмотря на это, российские военные будут продолжать обеспечивать безопасность этнического населения региона.

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