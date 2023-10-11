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Число жертв эскалации в секторе Газа приблизилось к тысяче

10:00
  • среда
  • 11 октября 2023

Ситуация остается крайне острой

Количество погибших в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 950. Об этом в среду, 11 октября, рассказали в Министерстве здравоохранения анклава.
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Еще около пяти тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Израиль и палестинское движение ХАМАС продолжают обмениваться массированными ракетными ударами. В ЦАХАЛ заявили о поражении за сутки 450 целей на территории сектора Газа.

Минобороны Израиля объявило, что страна переходит к полномасштабному наступлению, боевиков ХАМАС будут уничтожать без компромиссов. При этом в движении заявили, что пленных ждет казнь в ответ на каждый удар Израиля. Появилась информация, что многие из тех израильтян, кто был захвачен в заложники, уже мертвы.

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