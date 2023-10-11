Нечеловеческая жестокость: последние новости палестино-израильского конфликта

В руинах - кварталы в самом центре полумиллионного палестинского города

Нечеловеческая жестокость - так описывают происходящее в зоне палестино-израильского конфликта те, кому не повезло оказаться по любую сторону баррикад. На пятый день войны обещания израильских властей уничтожить радикальное движение ХАМАС выглядят так: авиация и артиллерия беспощадно стирают с земли весь сектор Газа. В руинах – кварталы в самом центре полумиллионного палестинского города. По данным ООН, с начала конфликта свои дома покинули более 250 тысяч жителей автономии. А над населенными пунктами в районе аль-Харама распускаются смертельные россыпи – как заявляют в палестинском МИДе, это снаряды с белым фосфором. Его применение запрещено международными конвенциями.

Трибунал, вероятно, не грозит и тем военным, которые расстреляли четверых палестинцев – безоружных и стоящих перед ними на коленях. А затем, как утверждается, для фотографии подбросили им винтовку.

Неизбирательны в средствах и исламисты. Сотни ракет выпущены по приморскому городу Ашкелон. И не все из них сумел перехватить "Железный купол".

В Сети распространились кадры из кибуца Реим. Боевики бросают гранату в бетонный бункер, где люди укрывались от обстрелов. Тому, кто успел выбежать, стреляют в спину. Судьба остальных – на жутких фотографиях, которые публикуют немецкие журналисты. Суровой необходимостью сохранить государство объясняют военные тактику ковровых бомбардировок.

"1200 погибших израильтян. Я повторю, потому что это немыслимо: 1200 погибших израильтян! Подавляющее большинство из них – мирные жители. Более 2700 раненых. И, к сожалению, это еще не окончательные данные. Мы наносим массированные удары по целям ХАМАС. По телевидению и в соцсетях можно увидеть разрушение жилых зданий. Но это не так – потому что в этих жилых зданиях находились боевики ХАМАС. А значит, это законные военные цели", - заявил Джонатан Конрикус, пресс-секретарь Армии обороны Израиля.

Как сообщают в ЦАХАЛ, за минувшие сутки таких целей поражено 450. В их числе – военно-морские объекты, с позиций которых велись обстрелы израильских территорий. Уничтожены палестинские системы обнаружения самолетов. Нанесены удары по отделениям банков, которые использует руководство ХАМАС. Сообщается, что взорван дом командующего военным крылом исламистов Абу Халида, он же Мухаммед Дейф. Погибли его отец, брат и дети. О судьбе самого командира ничего не известно.

А на юг Израиля продолжают прибывать мобилизованные – под ружье поставлено более 300 тысяч резервистов. Армия готовится к наземной операции. Накануне вечером в страну доставлена первая партия боеприпасов из США.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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