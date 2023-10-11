В Конгрессе США рассмотрят законопроект о военной помощи Израилю

В Средиземноморье уже отправляют авианосцы, в Израиль - американский спецназ

Американский авианосец "Джеральд Форд" уже находится в восточной части Средиземного моря. А в Вашингтоне сообщили, что готовы отправить к берегам Израиля еще одни корабль - "Дуайт Эйзенхауэр". Как заявили в Пентагоне - "для поддержания необходимого баланса сил и обеспечения приоритетов нацбезопасности". Очередным и крайне опасным региональным конфликтом США снова пытаются воспользоваться в полной мере, вот только последствия могут оказаться самыми печальными.

"Что американский авианосец делает у Израиля? Каковы его цели? Что будут делать корабли и самолеты, которые его сопровождают? Они захватят сектор Газа, нанеся удары по прилегающим районам, и совершат массовые убийства", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты России и Турции накануне вечером обсудили ситуацию по телефону. Путин и Эрдоган убеждены: боевые действия между Палестиной и Израилем должны быть незамедлительно прекращены. Главы государств особо подчеркнули: мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно лишь при создании независимой Палестины. И выразили готовность содействовать возобновлению переговоров.

В таком же ключе сегодня предлагают работать и лидеры многих других стран. У США же, как обычно, свое мнение. В Средиземноморье отправляют авианосцы, в Израиль - американский спецназ, по официальной версии - для освобождения захваченных ХАМАС граждан США. Конгрессу уже предложено утвердить пакет военной помощи на два миллиарда долларов.

"Пусть ни у кого не будет никаких сомнений - Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Мы позаботимся о том, чтобы еврейское и демократическое государство Израиль могло защитить себя сегодня и завтра, как мы это делали всегда. Любому, кто думает воспользоваться этой ситуацией, я скажу лишь одно: не делайте этого", - сказал Джо Байден.

Накануне премьер Израиля Нетаньяху позвонил Байдену и долго жаловался на зверства боевиков ХАМАС. Отрицать их нельзя. Но мир видел и другие кадры - разрушенные кварталы и сотни погибших палестинцев. При этом Байден вяло попросил всего лишь "минимизировать жертвы в Газе" и еще раз пообещал всемерно поддерживать Израиль, хотя до этого, как выясняется, американская администрация имела весьма тесные контакты и с другой стороной конфликта. Суд в Техасе принял к рассмотрению ходатайство конгрессмена-республиканца Ронни Джексона о финансировании сектора Газа, которое, по его мнению, прямиком поступало в казну ХАМАС.

В Сети появились кадры вооружения, которое израильские военные обнаружили в машине боевиков ХАМАС. На ПЗРК "Стрела" и выстрелах к гранатометам - метки подразделения вооруженных сил Украины из города Мукачево Закарпатской области. В российском МИДе подчеркивают: Москва давно предупреждала, что западная военная помощь в больших количествах до Киева не доходит, а расползается по всему миру и всплывает в самых горячих точках.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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