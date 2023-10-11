ВС России наносят массированные удары по позициям боевиков на донецком участке

Только в ходе первых атак уничтожены склады с боеприпасами и огневые точки

Бойцы заряжают реактивные установки, пушки, дальнобойные гаубицы. И по команде десятки артиллерийских батарей открывают шквальный огонь. Такой мощной артподготовки по позициям боевиков на донецком участке еще не было за все время специальной военной операции.

Массированные обстрелы российские подразделения ведут по фронту протяженностью более 40 километров. Основные удары сосредоточены по опорным пунктам националистов севернее столицы Донбасса.

Только в ходе первых атак уничтожены склады с боеприпасами, огневые точки и передовые позиции ВСУ на подступах к Авдеевке, Очеретино, Нейталово, Усманскому. Приоритетные цели - артиллерия националистов. Сейчас главная задача - прикрыть мотострелков и десантников, которые от активной обороны перешли в наступление и смогли не только прорвать фронт, но и закрепиться сразу на нескольких участках.

С мест бойцы сообщают - штурмовым группам удалось захватить северные фланги ВСУ на окраинах поселка Бердичи. С боем взят и заброшенный террикон, где у националистов находился мощный укрепрайон. Тот самый, который радикалы 8 лет заливали в бетон. И, по сути, превратили в непробиваемый бункер. Но в итоге и эта, казалось, неприступная крепость ВСУ отбита и сегодня находится под контролем российских войск.

В Очеретино во время авианалета уничтожен железнодорожный узел. И сразу несколько автоколонн с боевиками и вооружением, которые ВСУ спешно пытались перебросить к передовой. Сейчас штурмовики ликвидируют крупные склады с боеприпасами и в тылу врага. Основная цель воздушной операции - отрезать националистам пути снабжения на авдеевском направлении.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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