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Товарооборот между Россией и Киргизией вырос более чем на треть

12:01
  • среда
  • 11 октября 2023

С российской стороны заметную активность проявляют Москва и Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области

За прошлый год товарооборот между Россией и Киргизией вырос более чем на треть. Об этом заявил Владимир Путин в своём обращении к участникам десятой конференции двух государств, передает "ТВ Центр".

Президент отметил, что в большинстве субъектов нашей страны реализуют различные программы двустороннего сотрудничества.

"С российской стороны заметную активность проявляют Москва и Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области. Важно, что в такой деятельности регионы опираются на помощь и поддержку правительств России и Киргизии. Содействие укреплению межрегиональных торговых связей оказывается Российским экспортным центром. Во многом благодаря этому взаимная торговля регионов диверсифицируется и устойчиво растёт. И в целом по итогам 2022 года двусторонний российско-киргизский товарооборот увеличился на 37 процентов и достиг 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос еще на 17,4 процента", - отметил российский лидер.

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