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На Камчатке произошло ДТП с участием десятков машин

12:04
  • среда
  • 11 октября 2023

Всему виной гололед

Массовое ДТП на Камчатке - десятки водителей не справились с управлением на скользкой дороге.

"ТВ Центр" показывает кадры с федеральной трассы, ведущей в аэропорт. По сообщениям жителей, такую картину можно было наблюдать на протяжении 25 километров - автомобили заносило, и они слетали в кювет. У многих - серьезные повреждения. Точное количество машин, которые попали в аварию, до сих пор уточняется. Как и информация о пострадавших.

Ночью в регионе ударили заморозки, образовался гололед. Госавтоинспекция края призывает водителей быть предельно внимательными и вовремя менять летние шины на зимние.

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