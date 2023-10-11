Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Тёмы Сметанина

Здоровье ребенка необратимо ухудшается

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение Артемия Сметанина. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика - редкое и очень опасное генетическое заболевание. Здоровье ребенка необратимо ухудшается. В любой момент он может навсегда потерять зрение, слух или никогда не встать с кровати. Если ничего не предпринимать - летальный исход неизбежен. Спасти Артемия может только трансплантация костного мозга. Для этого требуется почти шесть миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Тёме все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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