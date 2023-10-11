В крымском парке "Тайган" выхаживают львенка, которого отняли у фотографов

Маленькую хищницу держали в тесной клетке и не заботились о ее здоровье и питании

Подняться нет сил. Львица поджимает больную лапу и тихо греется в лучах искусственного ультрафиолета. Доктор прописал покой и усиленное питание.

Ее слишком рано оторвали от матери. По словам очевидцев, уже в трехнедельном возрасте ее можно было видеть в руках фотографов. Конечно, она не получила материнское молоко, а вместе с ним и важных микроэлементов, а затем было нарушено и питание. Поэтому сейчас у этой львички серьезные проблемы со здоровьем, но большая воля к жизни.

Львице нет и полугода. С детства она ходит по рукам уличных фотографов. После жалоб жителей Мелитополя правоохранительные органы изъяли животное за жестокое обращение.

"Ее только когда возили в машинах и выгуливали по паркам Мелитополя, только тогда она передвигалась. Она привыкла в клетке все время лежать. Клетка была сантиметров 20 для перевозки птиц. И она даже в полный рост не могла там встать. Мы приехали, она на спине лежала, и ее состояние - лежать, лежать, лежать", - рассказывает Олег Зубков, директор парка "Тайган".

Зоопарки Запорожской области отказались принять малышку. И прокормить сложно, и вылечить трудно. Из-за неправильного питания у львицы проблемы с пищеварением и недостаток кальция. Кости как стекло. Передняя лапа сломана в трех местах.

"Перелом лопатки, дальше перелом лучевой и локтевой костей. Кости хрупкие из-за того, что кальций весь вымывается из организма из-за того, что было неправильное питание, идет нарушение гормонального фона, весь кальций из костей вымывается. Это приводит к хрупкости костей и нарушению пищеварения", - объяснил ветеринарный врач Василий Писковой.

Сейчас нужно восстановить твердость костей. Львицу кормят курицей, делают обезболивающие уколы, дают витамины и костную муку. Через 2-3 недели ветеринары сделают операцию. Потом месяц на реабилитацию. И новая счастливая жизнь.

В крымский парк львов постоянно эвакуируют животных из зоны специальной военной операции. Львы и медведи из Мариуполя и Донецка, крокодил из Скадовска, еноты, лама и волки из Херсонского зооуголка, который просто бы смыло, когда украинские боевики уничтожили Каховскую дамбу. Краснокрижные бараны, мары, различные птицы - спасенных десятки.

"Самая большая проблема была у волчицы. У нее был раздутый живот, и наш ветеринар откачивал жидкость, посадил на медикаменты, долго ее лечили. До сих пор ей дают препараты. Но тем не менее вы видите – живот опущенный, но она крепкая, здоровая, бегает. В основном это стресс. Это стресс, есть облысение, теряют аппетит. В основном это стресс – животные забиваются в угол, не очень активные, потому что много пришлось пережить", - отметила Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов "Тайган".

Впрочем, от стресса есть эффективное лекарство - любовь и забота. Обычно хватает нескольких дней, чтобы животные привыкли к сотрудникам парка и посетителям. Через месяц от страха не остается и следа, а во взгляде зверей читается только благодарность за доброту.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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