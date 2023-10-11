Таксист врезался в маршрутку с людьми в Люберцах

Количество пострадавших уточняется

В подмосковных Люберцах автомобиль такси столкнулся с маршруткой.

ДТП произошло около восьми утра 11 октября на Вертолетной улице. По невыясненным пока причинам таксист выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом.

В результате происшествия пострадали пассажиры, водитель маршрутки, а также водитель такси. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Пострадали водители, а также пассажиры, количество которых уточняется", - сообщили в ГУ МВД по Подмосковью.

Установление всех обстоятельств ДТП контролирует Люберецкая городская прокуратура.

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