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Путин рассказал о плюсах участия в Евразийском экономическом союзе

10:19
  • среда
  • 11 октября 2023

Интеграция приносит дивиденды всем странам

Участие в Евразийском экономическом союзе приносит дивиденды всем странам, в том числе Киргизии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам X российско-киргизской межрегиональной конференции.

Российский лидер отметил, что вступление Киргизии в ЕАЭС способствовало росту межрегионального торгового и промышленного взаимодействия республики с Россией.

За восемь лет с момента вступления Киргизии в объединение ее промышленное производство увеличилось в 2,3 раза, объем экспорта вырос вдвое, цитирует Путина ТАСС.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что создание единого пространства для обеспечения товарами и ресурсами позволит ЕАЭС стать самодостаточным макрорегионом и увеличить привлекательность ЕАЭС для других партнеров.

Российский лидер Владимир Путин призвал энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой "Сделано в ЕАЭС".

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