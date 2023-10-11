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Зеленский: Украина находится на последней стадии конфликта

10:43
  • среда
  • 11 октября 2023

Этот этап будет самым сложным для ВСУ

Конфликт между Москвой и Киевом находится на последней стадии. Об этом в интервью новостному телеканалу Digi24 заявил президент Украины Владимир Зеленский.  

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Отвечая на вопрос о сроках завершения конфликта, украинский лидер подчеркнул, что на данный момент ни один политик или эксперт не сможет назвать точную дату, поскольку в ближайшие несколько месяцев противостояние между Россией и Украиной, вероятно, только будет набирать обороты.

"Но это последняя часть войны. Это не ее середина", - заявил Зеленский, чьи слова приводит издание "Лента.ру".

По словам политика, последняя часть конфликта, пожалуй, является самой сложной не только для украинского народа, но и для всей мировой общественности. Он также добавил, что, несмотря на внутриполитические проблемы, на сегодняшний день у ВСУ якобы есть все необходимые вооружения для продолжения наступательных действий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военная спецоперация на территории Украины будет продолжаться до тех пор, пока ее стратегические цели не будут достигнуты. По его словам, российские военнослужащие прикладывают значительные усилия для скорейшего достижения этих целей.

При этом глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты быстрее при условии сокращения поставок западных вооружений ВСУ. Как отметил дипломат, недальновидная политика США и ЕС в отношении Украины способствует затягиванию конфликтной ситуации.  

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