Генсек НАТО пообещал сохранить полную поддержку Украины

В свете ситуации на Ближнем Востоке возникли вопросы
Североатлантический альянс продолжит оказывать полную поддержку Украине. Такое заявление сделал в среду, 11 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Норвежский политик провел брифинг с украинским президентом Владимиром Зеленским перед заседанием контактной группы по Украине на уровне министров обороны НАТО.
Столтенберг заявил Зеленскому, что "ваша война — это наша война, ваша безопасность — это наша безопасность, ваши ценности — это наши ценности", сообщает ТАСС.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил опасения, что новый виток напряженности между Израилем и Палестиной может отвлечь внимание мировой общественности от украинского кризиса.
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что видно, как Зеленский "боится и нервничает", поскольку опасается утратить финансовую и военную поддержку стран Запада из-за эскалации напряженности между Палестиной и Израилем.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"