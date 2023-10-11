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Генсек НАТО пообещал сохранить полную поддержку Украины

10:38
  • среда
  • 11 октября 2023

В свете ситуации на Ближнем Востоке возникли вопросы

Североатлантический альянс продолжит оказывать полную поддержку Украине. Такое заявление сделал в среду, 11 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Норвежский политик провел брифинг с украинским президентом Владимиром Зеленским перед заседанием контактной группы по Украине на уровне министров обороны НАТО.

Столтенберг заявил Зеленскому, что "ваша война — это наша война, ваша безопасность — это наша безопасность, ваши ценности — это наши ценности", сообщает ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил опасения, что новый виток напряженности между Израилем и Палестиной может отвлечь внимание мировой общественности от украинского кризиса.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что видно, как Зеленский "боится и нервничает", поскольку опасается утратить финансовую и военную поддержку стран Запада из-за эскалации напряженности между Палестиной и Израилем.

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