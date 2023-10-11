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В Магадане отказались принимать предателей и релокантов

10:43
  • среда
  • 11 октября 2023

Региону нужны талантливые люди

Губернатор Магаданской области Сергей Носов прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что предателям-релокантам "обеспечен Магадан".

Колыма динамично развивается и не будет принимать релокантов. Региону нужны трудолюбивые и талантливые люди, настоящие патриоты своей страны, подчеркнул Носов. 

"Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Накануне спикер Госдумы заявил, что уехавшим из России гражданам, которые критиковали нашу страну, не стоит возвращаться. "Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", - сказал Вячеслав Володин.

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