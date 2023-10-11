В Вашингтоне пытаются создавать предпосылки к политическим кризисам

Соединенные Штаты с союзниками развернули масштабную работу по расшатыванию ситуации в странах СНГ. Такое заявление сделал в среду, 11 октября, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.

Он подчеркнул, что к настоящему времени существенно осложнилась международная обстановка, что повлекло за собой заметное обострение основных вызовов и формирование новых угроз на пространстве СНГ.

Коллективный Запад ищет наиболее эффективные формы шантажа и запугивания несогласных, а также пытается вбивать клинья в сложившиеся дружеские отношения между странами СНГ и их соседями, цитирует Бортникова РИА Новости.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон разжигает вооруженные конфликты для собственного обогащения — по принципу "кому война, а кому мать родна". Методы Вашингтона не меняются десятилетиями, подчеркнул политик.

Глава российского МВД Владимир Колокольцев отмечал, что в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада на союзников России вопросы обеспечения безопасности в СНГ становятся ключевыми для сохранения стабильности в регионе.

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