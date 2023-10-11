Бортников обвинил Киев и Лондон в ядерном терроризме

Он напомнил о задержании членов украинской ДРГ, которых готовил британский спецназ

Планы Киева и Лондона совершить диверсии против российских АЭС надо квалифицировать как ядерный терроризм. Такое заявление сделал в среду, 11 октября, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.

Глава спецслужбы напомнил, что ФСБ в августе задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которых готовил спецназ британской армии. Задачами задержанных являлись диверсии в отношении Смоленской и Курской атомных электростанций.

Это выводит террористическую угрозу на более высокий уровень и требует от мирового сообщества выработки принципиально новых подходов в борьбе с терроризмом, цитирует Бортникова РИА Новости.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что киевский режим неоднократно организовывал попытки атак на Запорожскую атомную электростанцию.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что признания украинских властей о попытках атаковать Запорожскую АЭС станут "холодным душем" для ООН. Она напомнила, что киевский режим не только использует данный объект в качестве "грязного ядерного оружия", но и шантажирует им население стран Европы.

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