Ситуация крайне тяжелая

Командование ВСУ должно направить дополнительные силы для стабилизации ситуации в Авдеевке. Об этом на в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.

Как отметил парламентарий, на сегодняшний день в Авдеевке сложилась "крайне сложная ситуация".

"Нужно все туда и срочно", - написал Гончаренко*.

Накануне подразделения ВС России начали наступательные действия на Авдеевском направлении. В ходе контрнаступления российским военнослужащим удалось уничтожить как минимум два укрепрайона ВСУ, подчеркнул советник главы ДНР Ян Гагин.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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