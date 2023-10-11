На салатовой ветке московского метро произошел сбой

Столкнулись два поезда

Движение поездов от станции метро "Люблино" до "Дубровки" Люблинско-Дмитровской линии метро приостановлено.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщили в среду в Дептрансе столицы.

По данным telegram-канала "112", в московской подземке столкнулись два поезда. Есть пострадавшие, их количество уточняется. На месте работают экстренные службы.

Источник телеканала "360" сообщает, что при столкновении поездов машинист оказался зажат в кабине.

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