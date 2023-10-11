ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На салатовой ветке московского метро произошел сбой

10:54
  • среда
  • 11 октября 2023

Столкнулись два поезда

Движение поездов от станции метро "Люблино" до "Дубровки" Люблинско-Дмитровской линии метро приостановлено.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщили в среду в Дептрансе столицы.

По данным telegram-канала "112", в московской подземке столкнулись два поезда. Есть пострадавшие, их количество уточняется. На месте работают экстренные службы.

Источник телеканала "360" сообщает, что при столкновении поездов машинист оказался зажат в кабине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия наката поездов метро
Последствия наката поездов метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.