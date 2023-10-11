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Автобусы КМ запущены от метро "Дубровка" до "Люблино"

11:11
  • среда
  • 11 октября 2023

Они будут дублировать участок салатовой линии

Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута (КМ) от станции метро "Дубровка" до станции метро "Люблино".

Они будут проходить маршрут с остановками у станций метро: "Дубровка", "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" и "Люблино".

Пассажиров просят пользоваться БКЛ, МЦК, МЦД D2, Замоскворецкой линией метро и другими маршрутами наземного транспорта.

Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии метро столкнулись два поезда. Движение поездов от станции метро "Люблино" до "Дубровки" метро приостановлено. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Машиниста зажало в кабине. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет.

Движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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