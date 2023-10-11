Автобусы КМ запущены от метро "Дубровка" до "Люблино"

Они будут дублировать участок салатовой линии

Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута (КМ) от станции метро "Дубровка" до станции метро "Люблино".

Они будут проходить маршрут с остановками у станций метро: "Дубровка", "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" и "Люблино".

Пассажиров просят пользоваться БКЛ, МЦК, МЦД D2, Замоскворецкой линией метро и другими маршрутами наземного транспорта.

Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии метро столкнулись два поезда. Движение поездов от станции метро "Люблино" до "Дубровки" метро приостановлено. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Машиниста зажало в кабине. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет.

Движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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