Собянин отреагировал на инцидент с поездами на станции "Печатники"

Движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Сергей Собянин отреагировал на сбой, который произошел сегодня утром на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии.

По словам мэра, на станции произошел "накат поезда", который без пассажиров перегонялся в депо, на стоящий на станции состав. Мэр отметил, что среди пассажиров серьёзно пострадавших нет. Травму получил машинист поезда, ему оказывается помощь.

"Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Инцидент на станции "Печатники" произошел в среду около 10:30. На кадрах с места событий видно, что один состав въехал в другой.



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