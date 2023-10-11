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Собянин отреагировал на инцидент с поездами на станции "Печатники"

11:16
  • среда
  • 11 октября 2023

Движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Сергей Собянин отреагировал на сбой, который произошел сегодня утром на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии.

По словам мэра, на станции произошел "накат поезда", который без пассажиров перегонялся в депо, на стоящий на станции состав. Мэр отметил, что среди пассажиров серьёзно пострадавших нет. Травму получил машинист поезда, ему оказывается помощь.

"Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Инцидент на станции "Печатники" произошел в среду около 10:30. На кадрах с места событий видно, что один состав въехал в другой.
 

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