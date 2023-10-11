Армия Израиля нанесла удары по территории Ливана

Ситуация в регионе остается крайне острой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по территории Ливана. Об этом в среду, 11 октября, заявили в командовании ЦАХАЛ.

Как подчеркнули в израильском военном командовании, удары по ливанской земле наносятся "в ответ на противотанковые ракеты, выпущенные по солдатам ЦАХАЛа некоторое время назад", сообщает РИА Новости.

Ранее ливанское движение "Хезболла" пообещало не вмешиваться в палестино-израильский конфликт. Тем не менее, израильская армия расширила боевые действия, стянув крупные силы к границе с Ливаном, где обстановка продолжала накаляться.

10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что израильская армия перешла к полноценному наступлению на сектор Газа. Он подчеркнул, что компромиссов не будет и ситуация "изменится на 180 градусов".

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