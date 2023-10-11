Бочкарёв: 300-метровый мост свяжет Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко

Пешеходная зона появится в рамках работ на Дорогомиловском мосте

Строительство нового пешеходного моста длиной 300 метров позволит соединить две набережные - Пресненскую и Тараса Шевченко. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Пешеходная зона появится в рамках работ на Дорогомиловском мосте, который уже построен. После того, как у моста появится новый уровень, мы увяжем его с существующей городской инфраструктурой", — рассказал Бочкарёв.

В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что на данный момент для реализации проекта утверждён проект планировки территории.

"Дополнит пешеходную инфраструктуру района новый мост, соединяющий две набережные: Тараса Шевченко и Пресненской. Предполагается, что один из спусков протянется вглубь городской среды, в сторону станции "Тестовская". Территория вокруг нового сооружения будет благоустроена", — отметила она.

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