Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией

Соответствующее соглашение прошло рассмотрение

Парламент Киргизии в среду, 11 октября, одобрил соглашение о создании с Россией объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно документу, рядом с российской авиабазой в Канте на период действия соглашения будет выделен дополнительный земельный участок площадью 5 гектаров, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Координацию в этой сфере будет осуществлять главнокомандующий ВКС России.

В Таджикистане также отмечали, что создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Россией необходимо, поскольку ситуация в регионе становится напряженной.

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