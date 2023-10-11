ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией

11:58
  • среда
  • 11 октября 2023

Соответствующее соглашение прошло рассмотрение

Парламент Киргизии в среду, 11 октября, одобрил соглашение о создании с Россией объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно документу, рядом с российской авиабазой в Канте на период действия соглашения будет выделен дополнительный земельный участок площадью 5 гектаров, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Координацию в этой сфере будет осуществлять главнокомандующий ВКС России.

В Таджикистане также отмечали, что создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Россией необходимо, поскольку ситуация в регионе становится напряженной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Войска ПВО
Войска ПВО
Войска ПВО
Войска ПВО
Ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Ракетные комплексы С-400 "Триумф"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.