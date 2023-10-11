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Риттер: Запад заставит Украину пойти на территориальные уступки

13:01
  • среда
  • 11 октября 2023

Вашингтон планирует отказаться от финансирования ВСУ

Западные страны заставят Украину пойти на территориальные уступки в пользу России ради достижения мира. Об этом в ходе интервью американскому журналисту Дэнни Хайфону заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

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Стратегические союзники Украины понимают, что летний этап контрнаступления ВСУ не привел к кардинальному изменению ситуации на ключевых направлениях фронта в зоне СВО, указал аналитик.  

"Придется пойти на территориальные уступки", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что на фоне провала наступательных действий Украины в США произошел идеологический раскол: американские парламентарии не могут прийти к общему знаменателю относительно дальнейшего финансирования ВСУ.

"Мы не сможем предоставить Киеву столько оружия, чтобы вернуть утраченные территории", - заключил эксперт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цели военной спецоперации будут достигнуты быстрее при условии сокращения поставок западных вооружений ВСУ. По словам дипломата, недальновидная политика США и ЕС в отношении Украины способствует затягиванию конфликтной ситуации. 

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