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США выделят Украине новый пакет помощи

12:17
  • среда
  • 11 октября 2023

В него войдут боеприпасы для артиллерии

Украина получит от США новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов.

В него войдут боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО), а также противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе открытия заседания контактной группы поддержки Украины.

В оборонном ведомстве США отметили, что на сегодняшний день общий размер американской военной Украине с учетом нового пакета составляет 43,9 миллиарда долларов, передает РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что Конгресс США рассмотрит законопроект о военной помощи Израилю.

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