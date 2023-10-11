США выделят Украине новый пакет помощи

В него войдут боеприпасы для артиллерии

Украина получит от США новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов.

В него войдут боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО), а также противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе открытия заседания контактной группы поддержки Украины.

В оборонном ведомстве США отметили, что на сегодняшний день общий размер американской военной Украине с учетом нового пакета составляет 43,9 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Конгресс США рассмотрит законопроект о военной помощи Израилю.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"