Россия продолжит диалог с Израилем и Палестиной

Для России важно сохранять сбалансированный подход и оставаться в контакте с обеими сторонами палестино-израильского конфликта. Такое заявление сделал в среду, 11 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул необходимость сохранять равную дистанцию, поскольку "только это будет давать нам дальнейшее право на участие в процессе урегулирования", в котором Россия "может и будет играть роль".

В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Песков также вновь напомнил про давние исторические связи и с палестинцами, и с израильтянами.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что для разрешения палестино-израильского конфликта нужна реализация решений Совета Безопасности ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства.

При этом в Кремле категорически отвергли обвинения со стороны президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия якобы поспособствовала развязыванию войны на Ближнем Востоке.

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