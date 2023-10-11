ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: Россия сохраняет равную дистанцию в палестино-израильском конфликте

12:17
  • среда
  • 11 октября 2023

Россия продолжит диалог с Израилем и Палестиной

Для России важно сохранять сбалансированный подход и оставаться в контакте с обеими сторонами палестино-израильского конфликта. Такое заявление сделал в среду, 11 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Число жертв эскалации в секторе Газа приблизилось к тысяче
Израильская армия начала полноценное наступление на сектор Газа

Спикер Кремля подчеркнул необходимость сохранять равную дистанцию, поскольку "только это будет давать нам дальнейшее право на участие в процессе урегулирования", в котором Россия "может и будет играть роль".

В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Песков также вновь напомнил про давние исторические связи и с палестинцами, и с израильтянами.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что для разрешения палестино-израильского конфликта нужна реализация решений Совета Безопасности ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства.

При этом в Кремле категорически отвергли обвинения со стороны президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия якобы поспособствовала развязыванию войны на Ближнем Востоке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Последствия авиаударов Израиля в Газе
Последствия авиаударов Израиля в Газе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.