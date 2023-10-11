В России вдвое вырастут больничные и декретные пособия

Это произойдет в 2025 году

Объем выплат по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком увеличится вдвое в 2025 году в сравнении с 2023 годом. Об этом в среду, 11 октября, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он уточнил, что первое значимое увеличение выплат по больничному листу — почти в полтора раза — произойдет с 1 января 2024 года. Второе значимое увеличение за счет увеличения базы будет осуществлено с 2025 года.

В итоге по отношению к 2023 году максимальный размер пособий по больничному листу увеличится в два раза: с 83 до 172 тысяч рублей, цитирует министра "Интерфакс".

Ранее кабмин одобрил проект закона о процентах за задержку полагающихся работникам выплат. Документ будет регламентировать правовой механизм взыскания с работодателя процентов, если зарплата была начислена позже положенного срока или сумма была неполной.

Также в России продолжается реализация мер по поддержке пенсионеров. Ожидается, что в 2024 году пенсии неработающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,5%, в соответствии с уровнем инфляции, прогнозируемым Министерством экономического развития.

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