Акция в честь 82-й годовщины формирования Московского народного ополчения стартовала в столице

Москвичи отдают дань памяти героям – защитникам столицы
В столице стартовала акция "Цветы Победы", в ходе которой студенты и активисты общественных организаций возлагают цветы к памятным местам, связанным с формированием Московского народного ополчения.
Началась акция с возложения цветов к памятнику бойцам народного ополчения на северо-западе столицы.
"Сегодня для нашего города памятная дата – День Московского народного ополчения 1941 года. Москвичи отдают дань памяти героям – защитникам столицы. Отрадно отметить, что наша молодежь с особым вниманием принимает участие в сегодняшней акции, возлагая цветы к памятникам. посвященным героям", – сказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Акцию "Цветы Победы" впервые провели в 2020 году.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"