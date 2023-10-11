Акция в честь 82-й годовщины формирования Московского народного ополчения стартовала в столице

Москвичи отдают дань памяти героям – защитникам столицы

В столице стартовала акция "Цветы Победы", в ходе которой студенты и активисты общественных организаций возлагают цветы к памятным местам, связанным с формированием Московского народного ополчения.

Началась акция с возложения цветов к памятнику бойцам народного ополчения на северо-западе столицы.

"Сегодня для нашего города памятная дата – День Московского народного ополчения 1941 года. Москвичи отдают дань памяти героям – защитникам столицы. Отрадно отметить, что наша молодежь с особым вниманием принимает участие в сегодняшней акции, возлагая цветы к памятникам. посвященным героям", – сказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Акцию "Цветы Победы" впервые провели в 2020 году.

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