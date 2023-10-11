Собянин: пять человек пострадали в результате инцидента на станции "Печатники"

Их жизни ничего не угрожает

В результате столкновения поездов на станции метро "Печатники" пострадали пять человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам мэра, все пострадавшие госпитализированы в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.

Инцидент на станции "Печатники" произошел в среду около 10:30. На кадрах с места событий видно, что один состав въехал в другой.

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