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Песков высказался о релокантах, выступающих против России

12:58
  • среда
  • 11 октября 2023

Спикер Госдумы ранее пообещал им Магадан в случае возвращения

Релоканты, занявшие ярко выраженную антироссийскую позицию, не могут быть попутчиками нашей страны. Такое заявление сделал в среду, 11 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя соответствующую тему, спикер Кремля подтвердил, что "да, действительно, с этими людьми нам не по пути".

Он подчеркнул, что речь идет "о подавляющем большинстве людей, которые свободно выбирают, где им в настоящее время жить", которые, несмотря ни на что, имеют Родину — это Россия, сообщает "Интерфакс".

Заявление Пескова последовало за высказыванием председателя Государственной думы Вячеслава Володина о том, что релокантам, которые совершили "подлые поступки" против России, лучше не возвращаться, в противном случае им грозит отправка в Магадан.

Но губернатор Магаданской области Сергей Носов подчеркнул, что "Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей", а также призвал избавиться о клише о регионе.

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