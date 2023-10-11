Кремль согласовал даты визита Путина в Китай

Президент посетит форум "Один пояс, один путь"

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай уже определены.

Кремль своевременно проинформирует о них, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они (даты – прим. ред.) определились, мы своевременно вас проинформируем", - подчеркнул представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Форум "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Президент России Владимир Путин ранее принял приглашение лидера КНР Си Цзиньпина принять участие в мероприятии.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в военных преступлениях – якобы, они причастны к "незаконному перемещению" населения, в том числе детей, в Россию.

В Кремле и в МИД России заявили, что не признают юрисдикцию МУС, а его ордер на арест Путина является ничтожным.

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