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Кремль встревожила новость о повреждении газопровода Balticconnector

13:17
  • среда
  • 11 октября 2023

Песков напомнил об атаках на "Северные потоки"

В России считают тревожными сообщения о возможном повреждении трубопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию, поскольку уже были прецеденты с атаками на "Северные потоки". Такое заявление сделал в среду, 11 октября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газопровод Balticconnector поврежден в экономической зоне Финляндии

Спикер Кремля уточнил, что не обладает техническими данными по этому инциденту и не знает, есть ли они у российских спецслужб.

При этом Песков напомнил, что "опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы", сообщает "Интерфакс".

Между тем появилась информация от норвежских сейсмологов о том, что в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в Балтийском море, в ночь на 8 октября был зафиксирован возможный взрыв.

До того в Хельсинки и в Таллине высказывались версии о внешнем воздействии на трубопровод, однако официальных данных о причине повреждения Balticconnector пока нет. Финские власти организовали расследование обстоятельств ЧП.

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Газопровод Balticconnector
Газопровод Balticconnector
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