Утреннее ЧП на станции "Печатники": что известно о произошедшем

В результате столкновения поездов пять человек были госпитализированы

Спасательная операция проходит буквально на глазах у пассажиров метро. Утром в час пик они ехали на работу. В какой-то момент сильный гул… и авария. Что случилось, увидели, только когда вышли из вагона. Оказалось, старый состав, который следовал из депо без пассажиров, наехал на уже стоящий на станции поезд. Вестибюль заволокло дымом. Людей просили экстренно покинуть помещение.

Заблокированным после столкновения поездов оказался машинист. Спасателям пришлось сначала буквально прорубать окно, а после пилить дверь. После того, как мужчину удалось вытащить, медики оказали ему первую помощь. Пострадавшим оказался бывший главный ревизор по безопасности Московского метрополитена Николай Козлов. Именно он всегда за рулем ретро-поездов, курсирующих по столичной подземке. Авария произошла, когда состав перегоняли в депо, но что-то пошло не так. На месте работает специальная комиссия.

По данным служб метрополитена, причиной аварии стала ошибка машиниста. Он принял неверное решение об отключении автоматической системы регулирования скорости.

"Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором. До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году он являлся главным ревизором", - сообщил Виктор Козловский, руководитель Московского метрополитена.

Сейчас машинисту оказывается медицинская помощь, у него перелом ноги. Также пострадали машинист и пассажиры второго поезда. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о состоянии их здоровья у себя в соцсетях: "По состоянию пострадавших. У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает. Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь".

Вход на станцию "Печатники" несколько часов был закрыт. Столичный дептранс призвал пассажиров воспользоваться другим видом транспорта.

"Службы метрополитена отрабатывают здесь на месте оперативно. Мы просим наших пассажиров воспользоваться альтернативными маршрутами. Бесплатными маршрутами, которые были запущены для них, а также соседними станциями и наземным городским транспортом", - сказала Юлия Темникова, советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена.

Тем, кто не мог быстро сориентироваться, подсказывали внизу сотрудники столичной подземки, на земле - кондукторы. Пассажиры к ситуации отнеслись с пониманием.

Сейчас на станции "Печатники" продолжаются восстановительные работы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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