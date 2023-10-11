Собянин: в Москве заработал самый современный и большой архив документов

Новый уровень хранения, обработки и выдачи архивных документов

По километрам рельсов коробки с документами лавируют между стеллажами-высотками. Кропотливые роботы отправляют их в нужные ячейки.

"У нас хранятся документы Москвы. Сейчас уже поступило 8 млн документов. Таких, как социальные, медицинские документы, личный состав и образовательные", - отметила Анастасия Рыженкова, руководитель отдела эксплуатации Мосархива.

А всего новый комплекс способен вместить до 100 млн единиц хранения. По подсчетам специалистов, этого хватит, чтобы разместить внутри все значимые для миллионов столичных жителей бумаги.

Отсканированные и оцифрованные документы в зависимости от регламента учреждения будут храниться здесь до 75 лет. Для их сохранности и защиты от возгорания предусмотрены специальные условия: пониженное содержание уровня кислорода и повышенная концентрация азота. Система выставит климат как в горах на высоте 4000 метров. Поэтому у обычных сотрудников архива сюда доступа не будет.

Люди взаимодействуют с системой только на этапе загрузки палет с документами на хранение. И это новый уровень в обеспечении конфиденциальности данных. Запросить их по одному клику вместо походов по различным инстанциям москвичи смогут через портал Госуслуг. Чтобы коробка пришла к пользователю, требуется в среднем от 5 до 15 минут.

Немногим более уйдёт у специалистов Мосархива на обработку обращений москвичей. За день новый архивный комплекс поможет отвечать на две с лишним тысячи запросов.

Поздравить команду Мосархива с открытием нового павильона сегодня приехал Сергей Собянин. Мэр рассказал о задачах комплекса в системе реконструкции социальной инфраструктуры столицы: "Во-первых, мы переместили из огромного количества помещений учреждений образования, здравоохранения, соцзащиты, госучреждений большой объём архивов сюда и освободили помещения для их полнофункциональной работы. Это первое. Второе – здесь создана уникальная система поиска и выдачи документов роботизированная. Кроме того, ведутся цифровизация архивных данных, в первую очередь это документы, исторические документы. И, конечно, создана система, очень удобная система выдачи для граждан об истории их семей, их предков, выдача информации об их родословной, что пользуется большой популярностью. В целом, конечно, этот комплекс даст совершенно другой уровень хранения, обработки и выдачи архивных документов. Мы должны знать свою историю и историю своих предков. Этот архив поможет этой работе".

Помимо документов передать на хранение в Мосархив горожане смогут и семейные реликвии. Они займут место в виртуальной экспозиции музея архива "Москва - с заботой об истории".

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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