Задержан второй подозреваемый в убийстве у ТЦ на Пресненской набережной

Инцидент попал на камеры наблюдения

Сегодня в Москве задержан второй подозреваемый в убийстве мужчины около торгового центра на Пресненской набережной. Первого задержали по горячим следам накануне поздно вечером вскоре после преступления, сообщает "ТВ Центр".

На камерах наблюдения видно, как четверо мужчин активно спорят. В какой-то момент один из них нанес удары кулаком в голову двум своим оппонентам, и те оказались на земле. Один из пострадавших от полученных травм скончался на месте, второй сейчас в больнице.

Первым задержанным оказался 20-летний молодой человек, ранее судимый за грабеж. По статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Причиной конфликта явился малозначительный повод. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения связанной с лишением свободы", - сообщили в СК.

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