ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержан второй подозреваемый в убийстве у ТЦ на Пресненской набережной

15:05
  • среда
  • 11 октября 2023

Инцидент попал на камеры наблюдения

Сегодня в Москве задержан второй подозреваемый в убийстве мужчины около торгового центра на Пресненской набережной. Первого задержали по горячим следам накануне поздно вечером вскоре после преступления, сообщает "ТВ Центр".

На камерах наблюдения видно, как четверо мужчин активно спорят. В какой-то момент один из них нанес удары кулаком в голову двум своим оппонентам, и те оказались на земле. Один из пострадавших от полученных травм скончался на месте, второй сейчас в больнице.

Первым задержанным оказался 20-летний молодой человек, ранее судимый за грабеж. По статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Причиной конфликта явился малозначительный повод. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения связанной с лишением свободы", - сообщили в СК.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Задержанный
Задержанный
Подозреваемый в убийстве
Подозреваемый в убийстве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.