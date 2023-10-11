В Москве представили 17-й павильон "Мосфильма"

На сегодняшний день - самый большой в стране

Достаточно иметь немного воображения, чтобы представить здесь настоящий каток, бассейн с лазурной водой или батальную сцену, в которой сойдутся врукопашную два полка. Кинорежиссер может создать любую реальность. Причём здесь - в 17-м павильоне "Мосфильма" - сделает это в комфорте. Условия позволяют.

"Павильон - это технологически сложное дело. Это не просто построить коробку. Это леса, это лебедки, это напряжение, электрика. Со всех точек зрения этот павильон, конечно, уникальный. Я бы сказал абсолютно без ложной скромности - лучший в мире", - отметил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Самый большой из всех павильонов "Мосфильма" - да и в стране - возведен с учетом наработок прошлого опыта эксплуатации других павильонов киностудии. В нем заложены все современные технологии. Под самым потолком - больше 200 лебедок, позволяющих поднимать как большие светодиодные экраны, так и громоздкое осветительное оборудование и декорации. По периметру - точки для подключения приборов, причем без ограничений по мощности.

Энергосберегающие материалы - в отделке и облицовке. К примеру, настоящий звукоизоляционный пирог позволяет добиться в кадре абсолютной тишины.

"Здесь прекрасная шумоизоляция. Толщина звукоизоляционного слоя - примерно метр. Поэтому в съемочный павильон, который стоит на оживленной дороге на Мосфильмовской улице, не проникают никакие посторонние шумы. Здесь можно писать чистовую фонограмму", - указал Алексей Сеньковский, главный инженер "Мосфильма".

Пол выдержит любую нагрузку - хоть трехэтажный дом строй. Приточная вентиляция, кондиционирование – в любую погоду здесь будет тепло и уютно. Мерзнуть на семи ветрах в ожидании команды "мотор" не придется и актерам. Для них в павильоне отведен целый этаж: костюмерные, гримерные, комнаты отдыха. Можно сосредоточиться только на творчестве всей постановочной команде, ведь все еще на этапе строительства продумано до мелочей.

Генеральный директор "Мосфильма" с гордостью говорит: открытие 17-го киносъемочного павильона - настоящий подарок к 100-летию киностудии.

"Это событие, конечно, принципиальное для "Мосфильма" и вообще для всей российской киноиндустрии, потому что такого строительства не велось на "Мосфильме" с середины 50-х годов прошлого века. Строительство было сделано не на бюджетные средства. Это все результат инвестиционного проекта, который был одобрен правительством России", - добавил Шахназаров.

Конечно, с открытием этого павильона для зрителя ничего не изменилось - фильмы и телешоу будут сниматься и выходить в кинопрокат и телеэфир. А вот для производителей изменения революционные. Отныне можно творить, не отвлекаясь на бытовые мелочи. И творцы уже выстроились в очередь - аренда 17-го павильона расписана до конца года.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"