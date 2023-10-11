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Собянин открыл в ТиНАО крупнейший в России роботизированный госархив

13:11
  • среда
  • 11 октября 2023

Он даст совершенно другой уровень хранения, обработки и выдачи архивных документов

Сергей Собянин и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов открыли роботизированный архивный комплекс столичного Главархива – Мосархив в ТиНАО.

"Мы переместили из огромного количества помещений учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, государственных учреждений большой объем архива сюда и освободили помещение для их полнофункциональной работы – это первое. Второе, здесь создана уникальная система поиска и выдачи документов, роботизированная", – сказал Собянин.

Градоначальник также сообщил, что в настоящее время ведется цифровизация архивных данных. В первую очередь, это исторические документы. Кроме того, создана очень удобная система выдачи документов для граждан об истории их семьи, их предков, и выдачи информации об их родословной. Эта услуга пользуется большой популярностью. Новый архивный комплекс даст совершенно другой уровень хранения, обработки и выдачи архивных документов, подчеркнул Собянин.

В свою очередь Андрей Артизов назвал новый роботизированный архивный комплекс в ТиНАО лучшим в Европе на сегодняшний день.

 

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