ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США выступили против объединения помощи Украине и Израилю

13:49
  • среда
  • 11 октября 2023

Выбор сделан в пользу Израиля

Представители Республиканской партии США выступили против объединения военных траншей для Украины и Израиля, передает новостной телеканал NBC.  

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны сектора Газа
Зеленский: внимание мирового сообщества к Украине снизится из-за Израиля

По данным телеканала, многие парламентарии не поддержали данную инициативу. Так, например, член Палаты представителей американского конгресса подчеркнул, что в первую очередь законодатели должны думать о конфликтной ситуации в Израиле.

Республиканец от Флориды Брайан Маст призвал отказаться от финансирования Украины в пользу Израиля. По его словам, широкомасштабная поддержка ВСУ не отвечает национальным интересам США.

"Наше правительство финансирует не только правительство Украины, но и опосредованную войну с Россией", - заключила республиканка от штата Джорджия, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта приоритетность Украины во внешнеполитической стратегии стран Запада заметно снизится. По мнению политика, теперь администрация президента США Джо Байдена будет работать на два направления – украинское и израильское.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Отправка военной помощи Украине
Отправка военной помощи Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.