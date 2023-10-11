В США выступили против объединения помощи Украине и Израилю

Выбор сделан в пользу Израиля

Представители Республиканской партии США выступили против объединения военных траншей для Украины и Израиля, передает новостной телеканал NBC.

По данным телеканала, многие парламентарии не поддержали данную инициативу. Так, например, член Палаты представителей американского конгресса подчеркнул, что в первую очередь законодатели должны думать о конфликтной ситуации в Израиле.

Республиканец от Флориды Брайан Маст призвал отказаться от финансирования Украины в пользу Израиля. По его словам, широкомасштабная поддержка ВСУ не отвечает национальным интересам США.

"Наше правительство финансирует не только правительство Украины, но и опосредованную войну с Россией", - заключила республиканка от штата Джорджия, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта приоритетность Украины во внешнеполитической стратегии стран Запада заметно снизится. По мнению политика, теперь администрация президента США Джо Байдена будет работать на два направления – украинское и израильское.

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