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Песков рассказал о судьбе российских миротворцев в Нагорном Карабахе

13:38
  • среда
  • 11 октября 2023

Азербайджан предложил России договориться на двусторонней основе

Вопрос о дальнейшем пребывании российского миротворческого контингента в Карабахском регионе будет обсуждаться Москвой и Баку. Об этом в среду, 11 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС: Москва не обсуждает вывод миротворцев из Карабаха

Спикер Кремля отметил, что "де-факто и де-юре наши миротворцы находятся на территории Азербайджана, это признается премьер-министром Армении Пашиняном".

Дальнейшая судьба контингента будет обсуждаться, в числе прочих тем, на предстоящем саммите СНГ в Бишкеке, цитирует Пескова "Интерфакс".

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, они должны будут вернуться в Россию — их передислокация на армянскую территорию исключена.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе готов способствовать налаживанию мирной жизни на Южном Кавказе, тогда как США и Евросоюз сеют нестабильность в регионе.

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