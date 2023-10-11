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Фицо получил право сформировать правительство Словакии

14:02
  • среда
  • 11 октября 2023

Его партия объединилась еще с двумя политическими силами

Лидер партии Smer, которая одержала победу на парламентских выборах в Словакии, бывший премьер-министр страны Роберт Фицо подписал в среду, 11 октября, меморандум о взаимопонимании с двумя партнерами по коалиции.
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В коалицию со Smer вошли социал-демократическая партия Hlas и консервативная партия SNS.

Smer по итогам парламентских выборов получила 42 депутатских мандата, Hlas — 27, SNS – 10. В совокупности члены коалиции займут 79 кресел в парламенте из 150, а это дает им право сформировать новое правительство Словакии, сообщает РИА Новости.

Западные средства массовой информации предупреждали, что новое руководство Словакии может отказаться от всесторонней поддержки киевского режима, поскольку партия Фицо против поставок Украине оружия и за мирное урегулирование конфликта в этой стране.

Кроме того, СМИ указывали, что Фицо "расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану", поэтому в Европейском союзе и НАТО может появиться "новый нарушитель спокойствия".

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Роберт Фицо (в центре)
Роберт Фицо (в центре)
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