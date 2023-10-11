Названа причина наката поезда на станции метро "Печатники"

Пострадали пять человек

Причиной наката поездов на станции метро "Печатники" стала ошибка машиниста. Об этом сообщил руководитель Московского метро Виктор Козловский.

"Определена причина — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров. Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором. До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году он являлся главным ревизором", - сообщил Козловский.

По его словам, машинист в результате происшествия сломал ногу. Кроме того, пострадали четыре человека. Всем оказывается медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Начальник Московского метрополитена добавил, что движение поездов на линии будет возобновлено в ближайшие несколько часов.

О ситуации на станции и ходе восстановительных работ также рассказала советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

Инцидент на станции "Печатники" произошел в среду около 10:30. На кадрах с места событий видно, что один состав въехал в другой. Пострадали пять человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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