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Названа причина наката поезда на станции метро "Печатники"

13:39
  • среда
  • 11 октября 2023

Пострадали пять человек

Причиной наката поездов на станции метро "Печатники" стала ошибка машиниста. Об этом сообщил руководитель Московского метро Виктор Козловский.

"Определена причина — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров. Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором. До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году он являлся главным ревизором", - сообщил Козловский.

По его словам, машинист в результате происшествия сломал ногу. Кроме того, пострадали четыре человека. Всем оказывается медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Начальник Московского метрополитена добавил, что движение поездов на линии будет возобновлено в ближайшие несколько часов.

О ситуации на станции и ходе восстановительных работ также рассказала советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

Инцидент на станции "Печатники" произошел в среду около 10:30. На кадрах с места событий видно, что один состав въехал в другой. Пострадали пять человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Последствия наката поездов метро
Последствия наката поездов метро
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