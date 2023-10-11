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Российский посол призвал осудить террористические действия ХАМАС

14:27
  • среда
  • 11 октября 2023

Москва выступает за дипломатическое урегулирование конфликта

Террористические действия организации ХАМАС заслуживают лишь осуждения. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

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Как отметил дипломат, российская сторона не приемлет любые формы насилия против мирного населения. 

"Террористические методы, использованные боевиками ХАМАС в начальной стадии противостояния, заслуживают только осуждения", - заявил Викторов.

Он также добавил, что Москва будет способствовать скорейшему запуску прямых переговоров между сторонами конфликта. По его словам, в ходе потенциальных переговоров Израиль и Палестина должны пойти друг другу на уступки для предотвращения кровопролития.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта члены Совета Безопасности ООН должны предпринять шаги по созданию независимого суверенного Палестинского государства. По мнению политика, единственным путем к миру в регионе является обретение Палестиной независимости на основе норм международного права.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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