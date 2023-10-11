ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол в Израиле допустил, что россиян погибло больше, чем подтверждено

14:24
  • среда
  • 11 октября 2023

Масштабы жертв и разрушений очень велики

Пропавших и погибших в Израиле россиян, предположительно, больше, чем официально подтверждено на данный момент.
Нечеловеческая жестокость: последние новости палестино-израильского конфликта

Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в ходе выступления на международном дискуссионном форуме "Валдай". Сейчас известно о четырех погибших и шести пропавших без вести. Эти данные подтверждены израильской и российской сторонами.  

"С учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых - предполагаем, что их (жертв – прим. ред.), конечно, гораздо больше", - сказал дипломат (цитата по РИА Новости).

Ранее в Кремле заявили, что для России важно сохранять сбалансированный подход и оставаться в контакте с обеими сторонами палестино-израильского конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Обострение в секторе Газа
Обострение в секторе Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.