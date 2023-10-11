Посол в Израиле допустил, что россиян погибло больше, чем подтверждено

Масштабы жертв и разрушений очень велики

Пропавших и погибших в Израиле россиян, предположительно, больше, чем официально подтверждено на данный момент.

Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в ходе выступления на международном дискуссионном форуме "Валдай". Сейчас известно о четырех погибших и шести пропавших без вести. Эти данные подтверждены израильской и российской сторонами.

"С учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых - предполагаем, что их (жертв – прим. ред.), конечно, гораздо больше", - сказал дипломат (цитата по РИА Новости).

Ранее в Кремле заявили, что для России важно сохранять сбалансированный подход и оставаться в контакте с обеими сторонами палестино-израильского конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"